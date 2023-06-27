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السجن مدى الحياة لقاتل مثليين في مرقص للشواذ

تاريخ النشر: 27 حزيران / يونيو 2023 - 07:17
السجن مدى الحياة لقاتل مثليين في مرقص للشواذ

حكم على قاتل مثليين في مرقص للشواذ ( مثليو الجنس ) في الولايات المتحدة الأمريكية بالسجن مدى الحياة بعد أن أقر بجريمته.

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وكان أندرسون لي الدريش فتح النار من مسدس ورشاش في 19 نوفمبر من العام  2022 في "كلوب كيو" بكولورادو سبرينغز، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى  و 18 جريحا.

وتمكن شخصان كانا في المكان من السيطرة على الشاب البالغ 23 عاما، الذي قال محاموه إنه لا ثنائي، وجرداه من الأسلحة، حيث ووجه له القضاء 305 اتهامات من بينها القتل والشروع بالقتل أيضا.

ومثل ألدريش أمس الاثنين أمام أحد قضاة كولورادو سبرينغز حيث اقرا بالذنب ما جنبه المحاكمة.

وقام عقب ذلك أقارب ضحايا المرقص بالإدلاء بشهادات تعكس ألمهم ومعاناتهم فيما قال القاضي متوجها إلى ألدريش وفقا لما أوردته محطة إيه بي سي التلفزيونية، أنه وعلى غرار كثيرين في مجتمعنا سعيت إلى القوة التي يوفرها زناد سلاح ناري.

وأشار القاضي أن العقوبة تظهر أن عملا كهذا غير مسموح منوها له أن مجتمع الميم جزء من الأسرة البشرية تماما مثلك.

وكانت حادثة اطلاق النار داخل مرقص الشواذ في امريكا أثارت المخاوف في أوساط المثليين في الولايات المتحدة، بعد أسوأ عملية قتل في تاريخها حينما أقدم أمريكي من أصل أفغاني في 12 يونيو من العام  2016، على قتل 49 شخصا داخل مرقص للمثليين والشواذ في أورلاندو بولاية فلوريدا.

 

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