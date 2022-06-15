السجن مدى الحياة لكاتبة مقال ''كيف تقتلين زوجك''

قضت محكمة أمريكية بولاية أوريغون بالسجن مدى الحياة على كاتبة روائية رومانسية نشرت ذات مرّة مقالا على الإنترنت بعنوان "كيف تقتل زوجك"، مع إمكانية الإفراج المشروط.

وأُدينت نانسي كرامبتون في محاكمة استمرت سبعة أسابيع، وذكرت قناة كي جي دبليو- تي في التابعة لشبكة إن بي سي، أنّ الحكم الصادر ضدّها يتضمّن إمكانية الإفراج المشروط بعد إمضائها 25 عاما في الحجز.

وقال ممثلو الادعاء إنّ كرامبتون بروفي كانت قد أطلقت الرصاص على دان بروفي، 63 عاما، داخل معهد أوريغون للطهي الذي كان يعمل فيه عام 2018، لأنّها كانت ستحصل على مبلغ مالي من بوليصة التأمين على الحياة في حال وفاته.

ولفتت القضية الانتباه بشكل عام بسبب المقال الذي كتبته كرامبتون بروفي قبل سنوات، لكن لم يُسمح باستخدامه ضدّها في ذلك الوقت كدليل إدانة في المحاكمة لكتابته قبل الجريمة بسنوات، لكن المدعين لم يكونوا بحاجة إلى النصّ.

وكانت نانسي كرامبتون بروفي قد شوهدت في لقطات المراقبة التي عرضت في المحكمة، وهي تقود سيارتها من وإلى المعهد الذي كان يعمل به الزوج وقت وقوع الجريمة.

وأكّدت نانسي كرامبتون في مقالها الذي كتبته ثمّ حذفته: "الشيء الذي أعرفه عن القتل هو أنّ كلّ واحد منّا لديه القدرة عليه عندما يتمّ دفعه بعيدا بما فيه الكفاية".

وأدرجت القاتلة عددا من الطرق المختلفة لارتكاب جريمة قتل، من استخدام البنادق والسكاكين إلى التسمّم واستئجار القتلة قبل أن تكتب "من الأسهل أن تتمنى موت الناس بدلاً من قتلهم فعلاً".

وأضافت: "إذا كان من المفترض أن أرتكب جريمة قتل، فلأحرص على عدم ترك الأدلة، فأنا بالتأكيد لا أريد أن أمضي أي وقت في السجن".