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السجن مدى الحياة ل 15 شخصا اتّهموا مقرّبين من إردوغان بالفساد

السجن مدى الحياة ل 15 شخصا اتّهموا مقرّبين من إردوغان بالفساد
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