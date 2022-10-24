السجن والغرامة لنائب ورجل اعمال اردنيين

قضت محكمة اردنية بتجريم شخصيتين هما نائب في البرلمان ورجل اعمال ، حيث وجهت للبرلماني تهمة استثمار وظيفته ، كما حكم على رجل الاعمال "بجناية التدخل باستثمار الوظيفة المسندة إليه".

وقال موقع مدار الساعة الالكتروني ان المحكمة جرمت عضو البرلمان "بجناية استثمار الوظيفة المسندة إليه وفقاً لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات والمادة (5) من قانون مكافحة الفساد والمواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية"

وحكم على المتهم الذي لم تذكر المصادر اسمه بل تحفظت عليها بـ الاشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، والغرامة مبلغ (443760) دينار.

كما تم تجريم رجل الاعمال اشت المصادر باسمه بالرمز (م.ف) بـ "جناية التدخل باستثمار الوظيفة المسندة إليه وفقاً لأحكام المادتين (80/2 و175) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية،"

وحكم عليه ايضا بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، والغرامة مبلغ (443760) دينار