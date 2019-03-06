السجن 10 سنوات لاردنيين خططا لتنفيذ عملية مسلحة وقتل جنود اسرائيليين

ارشيف

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء بالسجن عشرة أعوام مع الاشغال الشاقة على أردنيين خططا لتنفيذ هجوم ضد جنود اسرائيليين على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، حسبما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.

ودانت المحكمة الأردنيين ب"المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية" والتخطيط لقتل جنود إسرائيليين على حدود المملكة مع الضفة الغربية المحتلة بواسطة رشاش كلاشنيكوف ومسدس.

وتفيد لائحة الاتهام التي اطلعت عليها فرانس برس أن الأردنيين قررا تنفيذ "عملية عسكرية إرهابية" على جنود اسرائيليين، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس وبسبب "الانتهاكات" التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل الجيش الاسرائيلي.

واعترف الشابان وهما من سكان مدينة مادبا (32 كلم جنوب عمان) وفي العشرين من العمر، بأنهما خططا لتنفيذ العملية المسلحة وكانا يعتزمان في حال اعترضهما جنود أردنيون إطلاق النار عليهم. وتمكن حرس الحدود الاردنيون من توقيفهما قبل تنفيذ العملية في أيار/مايو الماضي.

وافادت لائحة الاتهام أن المتهم الاول (25 عاما) "تولدت لديه فكرة تنفيذ عملية عسكرية إرهابية وتحديدا على حدود المملكة من الجهة الغربية في منطقة نهر الأردن (...) على أثر قرار الرئيس الاميركي نقل السفارة الاميركية الى القدس وما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات من قبل الجيش الاسرائيلي".

واشارت إلى أن "المتهم قرر تنفيذ عملية عسكرية واستهداف عناصر الجيش الاردني المرابطين على تلك الحدود وقتلهم والاستيلاء على اسلحتهم ومن ثم الدخول الى الجانب الاخر (من الحدود) وتنفيذ عملية عسكرية لاستهداف الجنود الاسرائيليين".

واوضحت أنه بعدما قرر تنفيذ العملية "عرض الفكرة على المتهم الثاني (28 عاما) الذي وافقه على الفكرة والاشتراك معه في تنفيذ العمليات".

وبحسب اللائحة، بدأ المتهمان "بعدها معاينة المنطقة الحدودية من خلال الخرائط الموجودة على شبكة الانترنت والبحث عن الاسلحة اللازمة لتنفيذ العملية الا ان القاء القبض عليهما حال دون ذلك".

ويرتبط الاردن واسرائيل بمعاهدة سلام وقعاها عام 1994.

من جانب آخر، أصدرت محكمة أمن الدولة احكاما بالسجن على خمسة أردنيين لفترات راوحت بين ثلاثة وستة اعوام بعد ادانتهم ب"الترويج" لافكار تنظيم الدولة الاسلامية و"محاولة الالتحاق" بهذا التنظيم.

وتنظر محكمة أمن الدولة اسبوعيا في قضايا تتصل بالارهاب. واغلب المتهمين من مؤيدي تنظيم الدولة الاسلامية او المنضمين اليه.

وشدد الاردن خلال الاعوام الماضية العقوبات التي يفرضها على المروجين لافكار تنظيم الدولة الاسلامية او الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.

كما شدد منذ اندلاع الازمة السورية في آذار/مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.