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السجن 10 سنوات لاردنيين خططا لتنفيذ عملية مسلحة وقتل جنود اسرائيليين

السجن 10 سنوات لاردنيين خططا لتنفيذ عملية مسلحة وقتل جنود اسرائيليين
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