السجن 10 سنوات لـ"العقل المدبر" لداعش في ألمانيا

أدين هذا الرجل البالغ من العمر 37 عاما ووصل إلى ألمانيا في 2001 خصوصا بالانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب والمساعدة في التحضير لأعمال عنيفة.

حكمت محكمة سيل الأربعاء على العراقي "أبو ولاء" الذي قدم على أنه "العقل المدبر" لعصابة داعش الإرهابية في ألمانيا بالسجن عشر سنوات ونصف.

وفي ختام محاكمة طويلة استمرت ثلاث سنوات، أدين هذا الداعية البالغ من العمر 37 عاما ووصل إلى ألمانيا في 2001 خصوصا بالانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب والمساعدة في التحضير لأعمال عنيفة.

وكان متهما خصوصا بتجنيد الشباب وإرسالهم للقتال في سوريا والعراق.

وألقي القبض على "أبو ولاء" وأربعة أتباع محتملين في 2017 حيث وجهت إليه التهم بتجنيد عناصر لـ"داعش"، لاسيما في منطقة الرور بولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا ومنطقة هيلدسهايم في ولاية سكسونيا السفلى وسط ألمانيا.

