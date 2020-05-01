السجن 15 عاما لصحافي أدين "بتحقير" الحزب الشيوعي في الصين

حكم بالسجن 15 عاما على صحافي صيني أدين خصوصا “بتحقير” الحزب الشيوعي الحاكم والحكومة، حسبما أعلنت المحكمة التي أصدرت الحكم في بيان على موقعها الإلكتروني.

وقالت المحكمة الشعبية في مقاطعة غويانغ بإقليم هونان (وسط الصين) في البيان إن الحكم صدر الخميس على المدون شين جيرين الذي كان يعمل في صحيفة الشعب الرسمية في الماضي.

وأوضحت المحكمة أن الصحافي أدين “بجريمة التسبب باضطرابات والابتزاز والتجارة غير المشروعة والفساد”، مشيرة إلى أن الحكم يتضمن غرامة قدرها سبعة ملايين يوان (حوالي مليون يورو).

وقالت المحكمة إن المدون نشر منذ 2015 على شبكات التواصل الاجتماعي “أنباء كاذبة” بهدف ابتزاز أموال من أشخاص يتهمهم في مقالاته. (أ ف ب)