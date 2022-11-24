السجن 5 سنوات للمتحولة جوجو دعارة بتهمة الابتزاز والدعارة

أصدر القضاء العراقي الخميس، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات في حق المتحولة جنسيا جوجو دعارة ، بعد ادانتها بتهمة "الابتزاز والدعارة".

ونقلت وسائل اعلام عراقية عن مصدر قضائي قوله ان الحكم جاء على خلفية سلسلة من القضايا التي ستحاكم عليها جوجو دعارة تباعا، متوقعا المزيد من الادانات وكذلك السنوات في السجن.

وكان نجم جوجو دعارة قد سطع مع نشرها مقاطع مصورة على مواقع التواصل تعج بالاباحية الفجة والعبارات النابية التي تستهدف شخصيات سياسية وعامة وفنية في العراق، محتمية في ذلك بوجودها خارج البلاد وبادعاء حملها الجنسية الاميركية.

غداة اعتقالها عقب قدومها الى العراق في نيسان/ابريل الماضي، قال مصدر أمني ان الاعتقال جاء على خلفية ابتزاز جوجو دعارة لـ"سياسيين وإعلاميين ومشاهير وشخصيات معروفة".

اكد المصدر ان المتهمة "تقاضت منهم أموالا طائلة على مدى السنوات الماضية"، كاشفا عن ان السلطات استدرجتها من تركيا الى العراق "بحجة اللقاء بأحد ضحاياها"، حيث وصلت بداية الى اربيل في اقليم كردستان شمالي البلاد بجواز سفر عراقي قبل أن يتم القبض عليها لاحقا في فندق المنصور وسط بغداد.

كل سجون الرجال مسوين حفلات لاستقبال جوجو دعارة، بس صحيح هي عالى من محسوبة على سجن الزلم على سجن النسوان. الحكم بسجنها خمس سنوات. pic.twitter.com/Li45HWWfkw — الصحفي كريم التميمي (@rankareem3) November 24, 2022

جوجو دعارة .. أنثى أم ذكر؟

حتى اعتقالها الوقت، كانت جوجو تتحرك تحت اسم انجلينا نيكول سابا، والذي كان يظهر على رخصة سوق امريكية مزورة بحوزتها .

وعقب ذيوع نبأ اعتقالها، بدأ ضحاياها بالتوافد الى الاجهزة الامنية لتقديم شكاوى ضدها.

وقالت مصادر أمنية ان جوجو دعارة اعترفت خلال التحقيق بتلقي مبالغ طائلة من الاشخاص الذين ابتزتهم.

جوجو دعارة تواجه العديد من القضايا التي يمكن ان تضعها وراء القضبان لسنوات كثيرة

وبحسب المعلومات، فان التهم الموجهة الى جوجو التي تعرف ايضا بلقب جوجو العراق تتجاوز الابتزاز والتشهير الى ادارتها شبكة دعارة كبرى ترتبط بشخصيات نافذة بينها رجال أعمال واعلاميون وفنانون.

وبعد ثلاثة أشهر على اعتقالها، قررت السلطات نقل المتحولة جنسيا جوجو دعارة من سجن النساء الى سجن للرجال ببغداد، رغم انها تعتبر نفسها أنثى منذ خضوعها لعمليات تحويل للجنس اكسبتها مظهر وصوت النساء.

وقالت المصادر ان الجهات المختصة اجرت فحوصات اظهرت ان جوجو دعارة لا تزال تمتلك عضوا ذكريا ولم تصل بعد الى مرحلة تحويره الى عضو أنثوي. وعلى هذا الأساس، اتخذ قرار نقلها إلى سجن للرجال.