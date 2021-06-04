السجن 6 أشهر لمسؤولة أمريكية سربت وثائق سرية لوسائل الإعلام

حُكم على المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأمريكية، ناتالي لاور سورس إدواردز يوم الخميس بالسجن ستة أشهر لإعطائها آلاف التقارير السرية المتعلقة بالمحقق الخاص روبرت ميلر في تحقيق التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى العديد من المنافذ الإخبارية حول العالم.

وعملت إدواردز في شبكة الجرائم المالية، وقد تم اكتشاف تصرفاتها بعد أن وجد مكتب المفتش العام “نمطاً” من الإفصاحات الإعلامية غير المصرح بها.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية غريغوري وودز على طلب المدعين بمنح إدواردز الحد الأدنى من العقوبة وهو 6 أشهر. (القدس العربي)