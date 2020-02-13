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السجن 8 أعوام لأصغر سجين رأي في السعودية

منشور 13 شباط / فبراير 2020 - 08:00
مرتجى قريريص
مرتجى قريريص

أصدرت محكمة سعودية حكما نهائيا بسجن الطفل مرتجى قريريص، والمعتقل في سجونها منذ عام 2014.

وأوضح حساب "معتقلي الرأي" السعودي عبر تغريدة على "تويتر" أن المحكمة الجزائية أصدرت حكما نهائيا ضد الطفل مرتجى قريريص أصغر سجين في المملكة، يتضمن السجن 8 سنوات، يليها منعه من السفر بنفس المدة.

وتراجعت السعودية عن حكم بإعدام الطفل قريريص بعد انتقادات شديدة واجهتها من قبل مؤسسات حقوقية ونشطاء نددوا بالقرار، عقب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في الثامن من حزيران/ يونيو 2019.

وأشارت الشبكة آنذاك إلى أنّ قريريص اعتقل قبل 5 سنوات، ووجهت له تهم من قبيل "الإرهاب والتحريض على التمرد".

وأوضحت أن قريريص شارك باحتجاجات الأقلية الشيعية عندما كان عمره 10 سنوات، واعتقلته السلطات السعودية عندما كان عمره 13 عاما، واستغرق الأمر 4 سنوات بعد اعتقاله لتوجيه اتهامات إليه منها الانضمام لمنظمة إرهابية. والآن، أصبح عمره 18 سنة.


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