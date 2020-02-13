السجن 8 أعوام لأصغر سجين رأي في السعودية

أصدرت محكمة سعودية حكما نهائيا بسجن الطفل مرتجى قريريص، والمعتقل في سجونها منذ عام 2014.

وأوضح حساب "معتقلي الرأي" السعودي عبر تغريدة على "تويتر" أن المحكمة الجزائية أصدرت حكما نهائيا ضد الطفل مرتجى قريريص أصغر سجين في المملكة، يتضمن السجن 8 سنوات، يليها منعه من السفر بنفس المدة.

وتراجعت السعودية عن حكم بإعدام الطفل قريريص بعد انتقادات شديدة واجهتها من قبل مؤسسات حقوقية ونشطاء نددوا بالقرار، عقب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في الثامن من حزيران/ يونيو 2019.

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المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر الحُكم النهائي ضد الطفل #مرتجى_قريريص أصغر سجين رأي في المملكة، وقد تضمن الحُكم الجائر 8 سنوات سجن وبعدها نفس المدة منع من السفر. pic.twitter.com/OLZVAYspJZ — معتقلي الرأي (@m3takl) February 13, 2020

وأشارت الشبكة آنذاك إلى أنّ قريريص اعتقل قبل 5 سنوات، ووجهت له تهم من قبيل "الإرهاب والتحريض على التمرد".

وأوضحت أن قريريص شارك باحتجاجات الأقلية الشيعية عندما كان عمره 10 سنوات، واعتقلته السلطات السعودية عندما كان عمره 13 عاما، واستغرق الأمر 4 سنوات بعد اعتقاله لتوجيه اتهامات إليه منها الانضمام لمنظمة إرهابية. والآن، أصبح عمره 18 سنة.