  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. السديري سفيرا للسعودية في فلسطين

السديري سفيرا للسعودية في فلسطين

تاريخ النشر: 12 آب / أغسطس 2023 - 11:00
نايف السديري اول سفير للسعودية في فلسطين
نايف السديري اول سفير للسعودية في فلسطين

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري،  نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس إلى معالي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي.

وقالت مصادر فلسطينية وسعودية ان مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد تمت في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد عطا الله خيري.

عقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة  المجالات.

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن