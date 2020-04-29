السديس يبشّر بعودة قريبة لفتح الحرمين

بشّر الشيخ عبد الرحمن السديس إمام المسجد الحرام، رئيس شؤون الحرمين، بقرب عودة فتح المسجد أمام المصلين خلال الأيام المقبلة.

وقال السديس في تصريح بعد انتهاء صلاة التراويح: "لا تقلقوا أيها المسلمون ما دمنا في عصر سلمان الخير وسمو ولي عهده الأمين".

وأضاف: "أبشركم أنها أيام بإذن الله وتنكشف الغمة، ونعود للحرمين وللطواف والسعي والصلاة، والصلاة في الروضة الشريفة، والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام".

وتابع بأن "دولتنا أحرص منا على صحتنا وإيجاد البيئة السليمة، ولهذا فلا نستعجل بالخلاص من القيود والإجراءات الاحترازية التي وضعتها لنا، وعلينا أخذ الاحتياطات".

وكانت السلطات السعودية قررت وقف العمرة ودخول المصلين إلى الحرمين، واقتصر السماح بالصلاة فيهما على الإمام وبضعة مصلين.

وأغلقت السلطات السعودية كافة مساجد المملكة منتصف آذار/ مارس الماضي؛ منعا لتفشي فيروس كورونا.

وسجلت السعودية حتى صباح الأربعاء أكثر من 20 ألف إصابة بالفيروس، نتج عنها وفاة 152 شخصا.