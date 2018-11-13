السراج وحفتر يجتمعان في إيطاليا لأول مرة منذ أكثر من خمسة شهور

ارشيفية

اجتمع زعيما الطرفين الرئيسيين في الصراع الليبي الثلاثاء لأول مرة منذ أكثر من خمسة شهور فيما أيد رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج خطة الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات العام المقبل واستضافت إيطاليا مؤتمر مصالحة بعد أسبوع من التخلي عن خطط لإجراء الانتخابات في ديسمبر كانون الأول.

واجتمع السراج الذي تتمركز حكومته المعترف بها دوليا في غرب ليبيا مع خليفة حفتر القائد الذي يحكم غالبية شرق البلاد في باليرمو بصقلية يوم الثلاثاء.

ولم يعلن عن انفراجات دبلوماسية كبيرة لكن المتحدث باسم السراج كتب على تويتر يقول إن رئيس الوزراء ملتزم بخارطة طريق وضعتها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في الربيع بعد وضع إطار دستوري.

وقال دبلوماسي إيطالي إن حفتر من جانبه أيد بقاء السراج في السلطة رئيسا للوزراء لحين إجراء الانتخابات.

ونقل الدبلوماسي عن حفتر قوله "لا تغير الحصان قبل أن تعبر النهر".

* مصافحة جماعية

وقال حفتر إنه لن يشارك في المؤتمر لكنه ظهر في صور نشرتها الحكومة الإيطالية مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي والسراج وثلاثتهم يبتسمون ويتصافحون بشكل جماعي.

وظهر الزعيمان الليبيان في مجموعة صور مع زعماء وشخصيات بارزة من دول أخرى منهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف ووزير خارجية فرنسا جان-إيف لو دريان. لكن مصدرا في قيادة حفتر قال إنه تخلف عن المشاركة في الصورة الجماعية الرسمية في ختام المؤتمر.

وبعد أكثر من سبعة أعوام على الإطاحة بمعمر القذافي على أيدي مقاتلين دعمهم حلف شمال الأطلسي جوا، لم تحكم أي سلطة مركزية سيطرتها على ليبيا وتسيطر جماعات مسلحة على الشوارع.

وقالت الأمم المتحدة إن تصاعد العنف هو السبب في قرارها إلغاء خطط إجراء الانتخابات الشهر المقبل وإن كانت ما زالت تسعى لإجرائها العام المقبل. لكنها تقول إن الليبيين ينبغي أن يقرروا أولا نوع الانتخابات التي يريدونها.

وتعمل إيطاليا، القوة الاستعمارية السابقة التي لها مصالح كبيرة في قطاعي النفط والغاز في ليبيا، على منع تهريب البشر من الساحل الليبي عبر البحر المتوسط ودعت لعقد القمة في محاولة للمصالحة بين الفصائل المتناحرة.

وبرز حفتر، القائد السابق في الجيش الليبي أثناء حكم القذافي وقضى أعواما في المنفى في الولايات المتحدة، كزعيم لأقوى الفصائل المسلحة ونجح في هزيمة المتشددين الإسلاميين في الشرق بدعم من مصر ودول عربية.

ويرأس السراج الحكومة المتمركزة في الغرب التي تكافح لبسط سيطرتها خارج العاصمة طرابلس. ويطالب كل من المجلسين التشريعيين في الشرق والغرب بأن تكون له السلطة التشريعية على البلد بأكمله.

وانتقد حفتر القمة برغم أنه سافر إلى باليرمو. وقال إنه ذهب إلى إيطاليا فقط لعقد اجتماعات ثنائية مع زعماء إقليميين.

وقال في مقابلة تلفزيونية اطلعت عليها رويترز قبل بثها "لن أشارك بمؤتمر باليرمو لو استمر عندهم 100 عام".

ولم يشارك حفتر والسيسي، الداعم القوي لحفتر، في العشاء الافتتاحي يوم الاثنين. ولم يشارك السيسي في الصورة الختامية للمؤتمر.

وتسعى إيطاليا للعب دور مهم في الدبلوماسية الليبية حيث تنافس فرنسا التي نظمت مؤتمرا في مايو أيار وكان هذا آخر اجتماع بين حفتر والسراج. وتمخض اجتماع مايو أيار عن تعهد بإجراء انتخابات في ديسمبر تشرين الأول لكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى الآن.

ويوم الاثنين قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا غسان سلامة لرويترز إنه يأمل أن تنجح محاولة أخرى لإجراء الانتخابات بحلول يونيو حزيران لكن يتعين على الليبيين أولا عقد مؤتمر وطني في مطلع عام 2019 لتحديد شكل الانتخابات.

وتتودد فرنسا إلى حفتر، المدعوم من مصر والإمارات، وترى في قواته حصنا في مواجهة الإسلاميين. وتدعم إيطاليا السراج وحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها وتعمل مع جماعات محلية في ليبيا لمنع المهاجرين المتجهين إلى أوروبا من السفر عبر البحر.