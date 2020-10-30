السراج يتراجع عن استقالته

تخلى رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج الجمعة، عن قراره بالاستقالة التي حددها نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي في بيان إن “السراج استجاب لمطالب استمراره في مهام منصبه، وتراجع عن الاستقالة”، لافتا إلى أن هذه الدعوات تمثلت في “مجلسي النواب والدولة والبعثة الأممية والدول الصديقة”.

وكان “المجلس الأعلى للدولة” الليبي، طالب السراج، الخميس، بالاستمرار في أداء مهامه، حتى اختيار مجلس رئاسي جديد.

وأوضح المجلس أن طلبه هذا يأتي حتى يتجنب أي فراغ سياسي، في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية.

جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى السراج، ونشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على “فيسبوك”.