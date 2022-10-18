السعدون رئيسا لمجلس الأمة الكويتي بالتزكية

فاز أحمد عبدالعزيز السعدون، بالتزكية، برئاسة مجلس الأمة الكويتي الجديد الذي افتتح ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أولى جلساته الثلاثاء.

وينص الدستور وكذلك النظام الداخلي للمجلس على اختيار رئيس ونائب له في أول جلسة يعقدها، واللذين يستمران في منصبيهما حتى انتهاء ولاية مجلس الامة البالغة اربع سنوات.

وبينما جرت تزكية السعدون لرئاسة المجلس، فقد حصل نائبه المطيرعلى 25 صوتا مقابل 20 لمنافسه النائب حسن جوهر في الجولة الثانية للتصويت (من اصل عدد مقاعد المجلس البالغة 48 مقعدا)، وذلك باعتبارهما الحائزين لأكثر الأصوات في الجولة الأولى.

وسبق أن شغل السعدون (88 عاما) منصب رئيس مجلس الأمة خلال الاعوام 1985 وحتى 1996 وانتخب عضوا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975.

وافتتح ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الأول للمجلس الذي جرى انتخاب أعضائه أواخر الشهر الماضي.

فيديو / سمو نائب الأمير يذرف الدموع أثناء قراءته دعاء «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا»، وسط تصفيق حار من الحضور. pic.twitter.com/312V69RTJZ — المجلس (@Almajlliss) October 18, 2022

وكان لافتا بكاء ولي العهد خلال تلاوته الآية القرآنية "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا"، وسط تصفيق حار من الجمهور.

ودعا الكويتيين في خطابه الى "المتابعة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم، وأضاف: "الكل شريك في تحمل مسؤولية الشعب والأسرة الحاكمة كل في موقعه ومنصبه".