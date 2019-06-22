السعوديات ملزمات باستخراج بطاقة الهوية

منشور 22 حزيران / يونيو 2019 - 03:58
استخراج بطاقة الهوية الوطنية ستكون إلزامية للنساء
استخراج بطاقة الهوية الوطنية ستكون إلزامية للنساء

سيكون استخراج بطاقة الهوية الوطنية للسعوديات ملزمة بدءًا من عام 1441هـ.

وقالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، من خلال تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن استخراج بطاقة الهوية الوطنية ستكون إلزامية للنساء موضحة انه ” صدر قرار مجلس الوزراء بأن تكون الزامية ويتم تطبيقه عام ١٤٤١هـ وحالياً اختيارية ” .

 


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