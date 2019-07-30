السعودية تسجل عجزا بـ 4 مليار دولار في الربع الثاني من 2019

سجلت السعودية يوم الثلاثاء 30 تموز يوليو 2019 عجزا قدره 33.5 مليار ريال أي ما يعادل 8.93 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، بعدما أعلنت عن فائض بلغ 27.8 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام والذي كان أول فائض لها منذ 2014.

حققت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، إيرادات نفطية قدرها 174.9 مليار ريال في الربع الثاني، بانخفاض خمسة بالمئة عن الفترة ذاتها قبل عام، بينما بلغت إيراداتها غير النفطية 85.8 مليار ريال بانخفاض أربعة بالمئة على أساس سنوي.

وفي النصف الأول من العام، سجلت السعودية عجزا بلغ 5.68 مليار ريال، وفقا لبيانات نشرتها وزارة المالية السعودية يوم الثلاثاء 30 يوليو.