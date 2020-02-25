السعودية: أحكام بالاعدام والسجن على ثمانية متهمين بالتجسس لإيران

قضت محكمة في السعودية الثلاثاء، على مواطن بالإعدام وسجن سبعة آخرين في اتهامات بالخيانة والتخابر لصالح إيران، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وقالت قناة الإخبارية "أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على مجموعة مكونة من 8 أشخاص جميعهم سعوديون... وتضمن القرار الحكم على المدعى عليه السادس بالقتل تعزيرا، وذلك لثبوت إدانته بخيانته لوطنه ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية".

وأضاف النبأ الذي نشرته الإخبارية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت أن القرار تضمن "تعزير بقية المتهمين بالسجن مددا متفاوتة بلغ مجموعها ثمانية وخمسون عاما، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية".

