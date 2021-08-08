السعودية: أحكام عالية بحق أردنيين وفلسطينيين

أصدرت المحكمة الخاصة بقضايا الإرهاب في السعودية، أحكاما عالية على معتقلين أردنيين وفلسطينيين.

ونقلت وكالة "سند للأنباء" الفلسطينية عن شقيقة المعتقل الأردني، طارق عباس، قولها إن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن ثلاثة سنوات على شقيقها، فيما حكمت على آخرين لفترات متفاوتة".

وكشفت شقيقة المعتقل أن "بعض المعتقلين وصلت أحكامهم لـ22 عاما، وأن الاستئناف على الأحكام الصادرة سيكون بعد 40 يوما".

وبحسب "سند"، اعتقلت السلطات السعودية في فبراير 2019، أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم ممثل حركة "حماس" السابق لدى المملكة، محمد الخضري