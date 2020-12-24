السعودية: أكثر من 10 آلاف شخص تلقوا لقاح ‫ضد كورونا.. ونصف مليون بالانتظار

بلغ عدد المسجلين في السعودية للتطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا في يومه السابع أمس الأربعاء أكثر من نصف مليون شخص، في أكبر حملة تحصين ضد فيروس تقوم بها المملكة طوال تاريخها

وتخطى عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن في أرقام أولية 10 آلاف شخص في مركز اللقاحات بالعاصمة الرياض، الذي بدأت الطاقة الاستيعابية فيه بالتوسع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في أخذ اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن 500178 شخصا سجلوا للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت على أن اللقاح آمن ومعتمد وفعال، ولا يؤثر على الجينات، مشددة على أن شركة فايزر الأمريكية أكدت فعالية اللقاح أيضا ضد السلالة الجديدة من كورونا.