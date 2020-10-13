السعودية.. "أمن الدولة" تحبط العديد من العمليات الإرهابية (فيديو)

نشرت رئاسة أمن الدولة في السعودية مقطع فيديو، أكدت خلاله أنها أحبطت العديد من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ في المملكة.

وشددت الرئاسة عبر الفيديو المنشور في حسابها على موقع "تويتر" على خطورة الإرهاب، "لكونه آفة تخل بالأمن وتهدد الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

وأشارت إلى أن "الجهود الأمنية أسفرت عن إحباط العديد من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ، عبر استخدام مواد متفجرة مجموعها 49 طنا".

وطالبت رئاسة أمن الدولة الجميع بالتعاون معها والاتصال بها على الأرقام المخصصة للإبلاغ عن الإرهابيين.

ولفتت إلى أن "وسائل الإرهاب في ترويع الآمنين متعددة، وأخطرها وأكثرها وحشية هي التفجيرات التي تكمن خطورتها بنشر دمار بأكبر مساحة ممكنة، وإزهاق أكبر عدد ممكن من الأرواح بشكل عشوائي بلا وعي أو تفكير بحياة الأبرياء".