السعودية: إعدام 3 جنود بتهمة الخيانة العظمى

نفذت وزارة الدفاع السعودية حكما بإعدام ثلاثة من جنودها، بعد ثبوت تهمة الخيانة العظمى عليهم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تم تنفيذ حكم القتل بحق ثلاثة من الجنود اليوم السبت، بقيادة المنطقة الجنوبية

وأكد البيان على أن كلا من الجندي الأول/ محمد بن أحمد بن يحيى عكام، والجندي الأول/ شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، والجندي الأول/حمود بن إبراهيم بن علي حازمي، والثلاثة من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية، أقدموا على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى.

وقال إن التحقيق معهم أسفر عن إدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية.

وشدد بيان وزارة الدفاع السعودية على أنه: "تمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة"، كما تم "توفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم"، لافتا غلى أنه قد "ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم، قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه".

وأوضح البيان: " صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم، والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم".

ولفت إلى أن "وزارة الدفاع إذ تعلن عن ذلك تؤكد ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين بروا بقسمهم، وضحوا بدمائهم لحفظ أمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرة في الوقت ذاته هذه الجريمة الشنيعة الدخيلة على منسوبيها".