السعودية: اجراءات جديدة لمكافحة تفشي وباء كورونا

تزامنا مع ارتفاع المنحنى الوبائي لانتشار فيروس كورونا المستجد في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، أعلنت الرياض اتخاذ عدد من الخطوات والاجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء.

وقررت وزارة الداخلية -بحسب مصدر مسؤول- إيقاف كافة المناسبات والحفلات بما في ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

#عاجل

الداخلية: إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 4, 2021

كما تقرر إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

وأضاف البيان أنه تقرر تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

ولفت البيان إلى أنه تقرر العمل بالجراءات الجديدة اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، مؤكدا على هذه الإجراءات تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية.

#عاجل

الداخلية: سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء هذا اليوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021م.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 4, 2021

يشار إلى أن السلطات السعودية أصدرت، أول أمس الثلاثاء، تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا من 20 دولة حول العالم ومن بينها جمهورية مصر العربية.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، الثلاثاء، تسجيل 310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، لأول مرة منذ أكثر من شهرين، وقد ارتفع عدد الإصابات في السعودية بنسبة 25% خلال 24 ساعة