السعودية: ارتفاع غير مسبوق بأعداد المصابين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن ارتفاع الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا، بشكل غير مسبوق، منذ بداية تفشي الوباء في المملكة.

وقالت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 5499 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ5362 إصابة، أمس الأربعاء.

ونشرت الوزارة تغريدة جديدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكدت من خلالها ارتفاع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 599044 حالة.

#الصحة تعلن عن تسجيل (5499) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (2978) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (555,035) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/CBEljDCrPS — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 13, 2022

وأفادت الصحة السعودية بتسجيل 2978 حالة تعاف جديدة من كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 555035 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في المملكة، منذ بدء جائحة كورونا، وحتى الآن، إلى 8901 حالة.

ويشار إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، قد ذكر في وقت سابق أن لقاح كورونا ساهم بشكل كبير في تقليل تأثير الفيروس كورونا، والحد من مضاعفاته، مؤكدا بدء حملة موسعة لتحصين الأطفال بالمملكة ضد فيروس كورونا، وذلك خلال الأيام المقبلة.