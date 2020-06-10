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السعودية.. ارتفاع كبير بالاصابات و 36 وفاة جديدة بكورونا

منشور 10 حزيران / يونيو 2020 - 01:04
إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في المملكة 112288 اصابة
إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في المملكة 112288 اصابة

هدت السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بتسجيل السلطات الصحية في المملكة أكثر من 3.7 ألف حالة جديدة للعدوى.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 3717 إصابة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 3288 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في المملكة 112288.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (1317 حالة)، وتليها جدة (460 حالة).

وأكدت الوزارة وفاة 36 مصابا بالفيروس خلال اليوم الأخير (مقابل 37 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 819 حالة وفاة.

وتماثل 1615 شخصا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 77954 شخصا.

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