السعودية: "اعتدال" يزيل أكثر من 7 ملايين محتوى متطرف

كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" عن نتائج جهوده في إزالة المحتوى المتطرف وإغلاق القنوات المشبوهة على منصة تليغرام، حيث تمكن من إزالة أكثر من 7 ملايين محتوى متطرف وإغلاق حوالي 1554 قناة متطرفة خلال الربع الثاني من عام 2023 بالتعاون المثمر مع منصة تليغرام.

وأكد "اعتدال" أن فِرَقَهُ المختصة تمكنت من رصد النشاط الرقمي الدعائي المنشور باللغة العربية على منصة تليغرام، والذي كان يعود لثلاثة تنظيمات إرهابية بارزة وهي "القاعدة" و"هيئة تحرير الشام" وتنظيم "داعش".

ووفقًا للبيان الصادر عن المركز، تبين أن "تنظيم القاعدة" يتصدر قائمة المحتويات المتطرفة التي تمت إزالتها، حيث تم حذف ما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف مليون محتوى متطرف تم بثه على 535 قناة متطرفة.

وفي المرتبة التالية جاءت "هيئة تحرير الشام"، حيث تمت إزالة أكثر من مليون و900 ألف محتوى متطرف تم بثه على 403 قنوات.

أما تنظيم "داعش" فاحتل المرتبة الثالثة بأكثر من مليون و700 ألف محتوى متطرف تم نشره على 616 قناة متطرفة.

وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة، تم رصد نشاط مكثف في بث المحتويات الإرهابية في 18 أبريل، الذي يوافق يوم 27 رمضان، حيث تم بث "615,506 محتوى متطرف" وتأسيس 81 قناة متطرفة.

ولاحظ الفريق المكلف بالرصد زيادة كبيرة في نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي في بث محتوياته المتطرفة، وهذا هو النشاط الأعلى منذ فبراير 2022 حتى الآن، حيث تم بث أكثر من 3,511,979 مليون محتوى متطرف ونشرها عبر 535 قناة على منصة تليغرام.

