السعودية اعتقلت 8 نشطاء حقوقيين

أفادت جماعة حقوقية، بأن السلطات السعودية اعتقلت 8 أشخاص بينهم سعوديان يحملان الجنسية الأمريكية ضمن حملة اعتقالات استهدفت ناشطين.

وأضافت جماعة "ALQST" الحقوقية السعودية ومقرها لندن، أن الحديث يدور خاصة عن اعتقال الصحفي صلاح الحيدر، ابن الناشطة النسوية المفرج عنها مؤخرا، عزيزة اليوسف، والدكتور والباحث بدر الإبراهي وهو أحد مؤلفي كتاب "الحراك الشيعي في السعودية". ويحمل كلاهما الجنسيتين السعودية والأمريكية.

ووفق حساب معتقلي الرأي تم التأكد من اعتقال التالية أسماؤهم:

- الصحفي يزيد الفيفي

- الأستاذ أنس المزروع

- صلاح الحيدر (نجل عزيزة اليوسف)، ويحمل جنسية أميركية وهو صحفي ايضا

- د.بدر الإبراهيم، ويحمل جنسية أميركية

- الكاتب محمد الصادق

- الكاتب ثُمَر المرزوقي

- الكاتبة خديجة الحربي (زوجة ثُمَر)

- فهد أباالخيل

وأشارت إلى أن عملية الاعتقال تمت أمس الخميس، مذكرة بأن السعودية أصدرت أيضا في فبراير الماضي قرارات منع السفر بحق عشرات الناشطين الآخرين من أقارب المعتقلين.

اليوم تم اعتقال زوجي وحب حياتي أيمن الدريس وهو مترجم وناشط ثقافي، واعتقاله تزامن مع عدة اعتقالات أخرى لناشطين ثقافيين في السعودية

Ayman Aldrees, a translator, an activist, and the love of my life, was arrested today alongside other Saudi activists and intellectuals pic.twitter.com/nIj7dFLYVl