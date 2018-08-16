السعودية: اعدام شاب قتل والده النائم واحرقه

ارشيف

قالت صحيفة "عكاظ" الخميسن ان وزارة الداخلية السعودية نفذت الاربعاء، حكم القتل تعزيرا بشاب اقدم على قتل والده، وذلك بإطلاق النار عليه في رأسه أثناء نومه ومن ثم حرقه.

واشارت الصحيفة الى ان تنفيذ الحكم بالمدعو تركي بن محمد بن ساري القحطاني جرى في مدينة الرياض العاصمة.

وفي السياق، قالت الصحيفة انه تم تنفيذ حكم القتل قصاصا في المدعو عبدالله بن فرج بن هادي القحطاني لإقدامه على قتل ناصر بن عبدالمحسن بن محمد القحطاني، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني في مدينة الرياض.