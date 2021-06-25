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السعودية: اعلان جديد بشأن اداء فريضة الحج

منشور 25 حزيران / يونيو 2021 - 01:05
عدد المسجلين من الراغين في الحج من الداخل في المسار الإلكتروني بلغ 558270 شخصا
عدد المسجلين من الراغين في الحج من الداخل في المسار الإلكتروني بلغ 558270 شخصا

بدأت وزارة الحج والعمرة بالسعودية ظهر اليوم الجمعة في توجيه رسائل نصية إلى المرشحين رسمياً للحج، من المواطنين والمقيمين، لاستكمال إجراءات اختيار الباقات وسداد الرسوم المالية وذلك بعد ايام من استبعادها العم والخال من محارم المرأة التي تريد اصطحاب محرم معها أثناء أداء مناسك الحج.

المرحلة الثانية من التسجيل لاداء فريضة الحج

وأفادت وزارة الحج والعمرة في المملكة على حسابها في "تويتر" بانطلاق  المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات يوم الجمعة 25 يونيو.

يشار إلى أن عدد المسجلين من الراغين في الحج من الداخل في المسار الإلكتروني بلغ 558270 شخصا منذ بدء التسجيل وحتى موعد إغلاقه يوم الأربعاء الماضي.

وبيّنت الوزارة السعودية المختصة أن نسبة المسجلين من الذكور بلغت 59%؜، في حين بلغت نسبة الإناث 41%.

عصبة نساء في الحج


وأفادت وزارة الحج والعمرة بأنه يمكن للمرأة التسجيل بمحرم، أو بدون محرم مع عصبة النساء بينما يتوجب عند التسجيل بمحرم إدخال معلوماته الشخصية، وأن يكون قد سجل مسبقا عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات الراغبين بالتسجيل للحج لعام 1442.

وأتاحت الوزارة 4 فئات للمحرم هم الزوج أو الأخ أو الأب أو الابن، شريطة أن يكون المحرم قد سجل مسبقا بطلب منفصل.

وكانت السلطات السعودية قد اتخذت قرارا  قضى باقتصار موسم حج هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب في السعودية، وحدّدت العدد بـ60 ألفا، وذلك بسبب الإجراءات المتخذة احترازا من عدوى فيروس كورونا.

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