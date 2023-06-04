السعودية.. اكتشاف مخبأ غريب للعمالة الوافدة (فيديو)

في طريقة فريدة ومدهشة، تم اكتشاف عدد من العمالة الوافدة في السعودية وهم يختبئون في مستودع يتم الوصول إليه من خلال باب ثلاجة.

وأعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أمس السبت أن فرقه تمكنت خلال جولاتها الروتينية في منطقة الرياض من ضبط المخالفين.

أثناء جولات البرنامج وبمشاركة الفرق الرقابية لـ @MCgovSA و @Amanatalriyadh



ضبطنا عمالة بمستودع مخالف، اختبئوا في وكر يتم الدخول له من "باب ثلاجة!" وأحلناهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.



pic.twitter.com/6JiUIBqud4 — البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) June 3, 2023

تم توثيق المشهد في مقطع فيديو نشره البرنامج على حسابه في تويتر، يكشف المخبأ وباب الثلاجة الذي استخدمته العمالة للدخول، مشيرة إلى أن الحيلة تم اكتشافها وتم تحويلهم إلى الجهات المعنية.

القوة العاملة في السعودية

وتشكل العمالة الوافدة نسبة كبيرة من القوة العاملة في السعودية، وهي تتكون من مختلف الجنسيات، حيث معظمهم من دول آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتعمل العمالة الوافدة في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البناء والتشييد، النفط والغاز، الخدمات اللوجستية، الصناعة، والقطاع الصحي والتعليم، وغيرها.

وتخضع العمالة الوافدة لنظام الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية، ويجب عليهم الحصول على تصاريح عمل وإقامة صالحة للعمل والإقامة في البلاد.

وتواجه العمالة الوافدة في السعودية بعض التحديات والقضايا مثل ظروف العمل، الإقامة، الحماية القانونية، الأجور والحقوق العمالية، وغيرها. وقد تم اتخاذ عدة إجراءات وسياسات لتحسين وضع العمالة الوافدة في السعودية.

يشار إلى الحكومة السعودية قامت بتنفيذ عدة برامج ومبادرات لتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين وتحسين البيئة العملية للعمالة الوافدة، مثل برنامج نطاقات وبرنامج توطين الوظائف.

