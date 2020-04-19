السعودية.. الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء توصي المسلمين بالصلاة في منازلهم خلال شهر رمضان

دعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية عموم المسلمين بالصلاة في منازلهم في شهر ⁧رمضان⁩، إذا أوصت الجهة المختصة في بلدهم أو البلد الذي يقيمون فيه بذلك.

وطالبت الأمانة العامة المسلمين بالتقيد بالاجراءات الاحترازية والوقائية عند أداء العبادات والتي نصت على مايلي:

أولا : وجوب العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار وباء كورونا الجديد.

ثانيا: أن يصلي المسلم الفريضة، والتراويح في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك.

ثالثا: أن يجتنب المسلم التجمعات، لأنها السبب الرئيس لانتشار العدوى بحسب التقارير الطبية ذات الصلة، ومن ذلك: الإفطار والسحور الجماعي.

رابعا: ينبغي للمحسنين من المسلمين وهم يحتسبون الأجر في الإنفاق والصدقات، ويخرجون ما افترض الله عليهم من الزكوات؛أن يحتسبوا أن يكون ذلك ضمن الأطر التي لا تتعارض وتوصيات الجهات المختصة في منع الازدحام والتجمعات وغير ذلك من وسائل انتقال العدوى .

الأمانة العامة لـ #هيئة_كبار_العلماء توصي عموم المسلمين بالاستعداد لشهر #رمضان مع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية عند أداء العبادات بأنواعها.https://t.co/9YUZDFPJe3#واس_عام pic.twitter.com/07mkKzF01q — واس العام (@SPAregions) April 19, 2020

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السعودية 8274 شخصا وإجمالي الوفيات 92.