السعودية.. الإعدام ل 4 أشخاص أدينوا بالتخابر مع إيران

إدانة المتهمين بتلقي التدريب نظريا وعمليا داخل معسكرات تابعة للحرس الثوري في إيران

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية أحكاما بإعدام 4 أشخاص، بعد إدانتهم بتهمة "التخابر مع إيران" والتخطيط لاغتيال شخصيات بارزة في المملكة.

وشمل الحكم إدانة المتهمين بتلقي التدريب "نظريا وعمليا داخل معسكرات تابعة للحرس الثوري في إيران على استخدام الأسلحة والمتفجرات وقتال الشوارع، بهدف الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها وكذلك التخطيط لاغتيال شخصيات سعودية بارزة".

كما وجهت المحكمة تهما للمتهمين بتضليل الجهات الأمنية والعمل على استقطاب متدربين وتسهيل سفرهم إلى إيران عبر مكتب سياحي خاص بهم، بغرض إلحاقهم بمعسكرات وتجنيدهم لتنفيذ عمليات إرهابية في السعودية.