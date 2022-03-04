السعودية: التحقيق مع 544 متهماً وإيقاف 143 مواطناً ومقيماً بتهم الفساد

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” تفاصيل مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رجب 1443 هـ حيث حققت الهيئة مع 544 متهماً، فيما أوقفت 143 مواطناً ومقيماً.

وقالت الهيئة التي اسسها ويشرف عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ان أن المقبوض عليهم يعملون بوزارات “الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

ووفقاً لنظام الإجراءات الجزائية تم اطلاق سراح البعض بعد التحقيق معه وفق بيان الهيئة

وأوضحت الهيئة أنها نفذت 5072 جولة رقابية وأسفر ذلك عن التحقيق مع عدد من المتهمين وإيقاف آخرين بتهم الرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة، واستغلال النفوذ الوظيفي.