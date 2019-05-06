السعودية: التهنئة بحلول شهر رمضان حلال بشرط

ربط مفتي المنطقة الشرقية السعودية الشيخ، علي بن صالح المري، التهنئة بدخول شهر رمضان بانها "مما لا حرج فيه، ويثاب عليها المرء" لكن (إذا اقترن معها إدخال السرور إلى قلوب الآخرين والتودد لهم).

ونقلت صحيفة سبق السعودية عن المري وهو المشرف العام على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة : "سئلت اللجنة الدائمة للاستفتاء عن حكم التهنئة بدخول شهر رمضان، فأجابت: لا بأس بالتهنئة بدخول شهر رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه ويقول "قد أظلكم شهر عظيم مبارك"، ويذكر لهم من فضائله ويحثهم على اغتنامه".