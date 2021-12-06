السعودية: الجرعة الثالثة شرط لدخول المنشآت التجارية بدءا من فبراير

اعتبارا من الأول من شباط/فبراير 2022، لن يسمح لغير متلقي الجرعة الثالثة التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بدخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية في انحاء السعودية، بحسب ما اعلنته وزارة التجارة الاثنين.

وقالت وزارة التجارة في بيان أن "كل من مضى عليهم 8 أشهر وأكثر من تلقيهم الجرعة الثانية، وجميع الفئات العمرية ما فوق 18 عاما، ينطبق عليهم القرار".

وأكدت أنه "سيتم تشديد الرقابة في كافة المنشآت والأسواق والمولات لمنع أي تجاوزات"، مبينة أنه "سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين".

ويشترط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات، واستخدام وسائل النقل العام.

وكانت وكالة الانباء السعودية نقلتت عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله الجمعة، أنه "بدايةً من 29 جمادى الآخر 1443 هـ الموافق 1 فبراير 2022م، سيتم اعتبار تلقي الجرعة الثالثة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر".

وسيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) شرطاً للآتي:

1. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

2. دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3. دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

4. ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

الجرعة التنشيطية؛ شرطاً لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية،

اعتبارًا من 1 فبراير 2022م. pic.twitter.com/0pqfml1vdF — وزارة التجارة (@MCgovSA) December 6, 2021

ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع إجراءات جديدة اتخذتها عدة دول في مختلف مناطق العالم، مع سرعة تفشي متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت، في وقت سابق، من أن ظهور ”أوميكرون“ يمثّل خطرا ”مرتفعا للغاية“ على مستوى العالم، لكنها شددت على أن معدل انتقال العدوى به ومدى خطورته لم يتضحا بعد.

وقالت المنظمة، في مذكرة تقنية، إنه ”إذا أدى أوميكرون إلى انتشار حاد آخر لكوفيد-19، فستكون العواقب وخيمة“، رغم تأكيدها أنه لم تسجّل أي وفيات حتى الآن، مرتبطة بالمتحور أوميكرون“.