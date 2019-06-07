السعودية: السجن 10 أشهر لـ"متحرش القصيبي" والنيابة تعترض 

أصدرت محكمة سعودية حكمًا بالسجن 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 ريال (1350 دولارًا) ضد شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بفتاة أثناء كانت داخل مركبتها في محافظة الخبر، في الواقعة المعروفة اعلاميا ب"متحرش القصيبي".

وقال موقع صحيفة "سبق" أن النيابة العامة اعترضت على الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الجزائية في الدمام وطالبت في لائحة اعتراضية تطبيق الحد الأعلى من نظام التحرش بحق المتهم.

وأوضحت مصادر أن المتهم أقرّ بجريمته خلال التحقيق معه من قِبل النيابة العامة.

وكان النائب العام أصدر أمرًا بالقبض على المتهم. ونجحت شرطة المنطقة الشرقية في القبض عليه في الخامس من رمضان الماضي رغم محاولته تغيير ملامحه.

وأكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بتويتر في وقت سابق أن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال. وقالت «النيابة» «جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك وسائل التقنية».

وأضافت: «عقوباتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال، وتُشدد حال العود».

