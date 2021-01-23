السعودية: السلام مع "اسرائيل" مرهون بهذا الشرط

أكدت المملكة العربية السعودية أن السلام مع "اسرائيل" مرهون بإقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت السعودية الجمعة موقفها من اليلام على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذي قال:

"إن مبادرة السلام العربية تبقى العنوان العريض لعلاقة بلاده مع إسرائيل" "السلام بين #السعودية و #إسرائيل مرهون باقامة دولة فلسطينية عاصمتها #القدس الشرقية"

الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي للعربية#إتفاقية_السلام#فلسطين@FaisalbinFarhan pic.twitter.com/EAAa9dLfFu — العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 22, 2021

وقال ابن فرحان خلال مقابلة مع قناة "العربية" ردا على سؤال بشأن توقيع عدد من الدول العربية اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إن "هذا القرار سيادي للأطراف التي وافقت على هذا الإجراء ونأمل أن يكون لها أثر إيجابي بالأساس على مسار السلام، وعلى تحقيق ما نهدف إليه جميعنا، وهو دولة فلسطينية بعاصمتها في القدس الشرقية".

مبادرة السلام العربية تبقى العنوان العريض للعلاقة مع #إسرائيل.

الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي للعربية#السعودية#اتفاقية_السلام@FaisalbinFarhan pic.twitter.com/goRqUz4ZvH — العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 22, 2021

وتابع بن فرحان قائلا: "نرجو أن يكون ما تم دافعا لإسرائيل إلى الانخراط في مفاوضات جادة مع الفلسطينيين للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية ولتسوية عادلة تحقق ما نتطلع إليه جميعا. وأنا واثق من أن الدول التي وقعت هذه الاتفاقات حريصة على تحقيق ذلك مثلما حريصون عليه نحن".