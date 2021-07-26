السعودية.. الشرطه تستعيد مجوهرات بقيمة 80 ألف ريال

تمكنت الشرطة السعودية من استعادة مجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ 80 ألف ريال (حوالي 22 ألف دولار) والقبض على الجاني.

وبين المقدم بدر السحيباني المتحدث الإعلامي بإسم شرطة منطقة القصيم، أن متهما في العقد الخامس من العمر قام بالسطو على منزل وسرقته، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وفي حادث آخر منفصل ، أظهرت لقطات مصورة عملية سرقة جرت في أحد معارض بيع السيارات في العاصمة السعودية الرياض، حيث تسلل لصان إلى داخل المعرض وسرقا سيارتين من نوع "جيب" طراز 2021، قبل أن يلوذا بالفرار.

ورصد صاحب المعرض مكافأة مالية لمن يعثر على السيارتين أو يدلي بمعلومات تساعد في القبض على اللصوص.

وقام أحد الجناة صدم باب المعرض الرئيسي بواسطة إحدى السيارات المسروقة، مما تسبب بسقوطها وتسهيل عملية السرقة