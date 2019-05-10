السعودية: الشيخ احمد ياسين ضمن قائمة تضم "40 إرهابيا"

نشرت صحيفة سعودية قائمة الجمعة، لما زعمت أنها لـ "40 إرهابيا" حول العالم تأثروا بأفكار جماعة الإخوان المسلمين التي وصفتها بـ" الإرهابية".

وذكرت من بينهم أشخاصا كمؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ الشهيد أحمد ياسين ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وعدد من قياداتها البارزين.

وقالت صحيفة "مكة" نقلا عن موقع "CEP"، إن الإخوان لديهم روابط أيديولوجية مع الجماعات "الإرهابية" العنيفة، مثل القاعدة وداعش والنصرة وغيرها.

وأضافت الصحيفة أن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 ونشرت فروعا لها في العالم، أثرت بشكل مباشرة على عدد من قادة الإرهاب البارزين الذين خرجوا من تحت عباءتها.

وحملت الصحيفة "الإخوان" مسؤولية أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، حين قالت إن الجماعة التي تعد أقدم جماعة أيديولوجية منظمة، ألهمت مؤسسي القاعدة من خلال أفكار زعيمها سيد قطب الداعية للجهاد العنيف، وكان الباعث الحقيقي لأحداث 11 سبتمبر، وضرب برجي التجارة العالمية، وكثير من الحوادث الإرهابية.

ومن أبرز الذين ذكرتهم الصحيفة في القائمة، الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وسيد قطب الذي وصفته بأنه الزعيم الحقيقي للإخوان، والرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والأكاديمي اليمني الشهير عبد المجيد الزنداني مؤسس جماعة الإخوان في اليمن، ومحمد ضيف القائد العام لكتائب القسام، وغيرهم.