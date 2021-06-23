السعودية.. الكشف عن المرحلة الثانية من خطوات التقديم لأداء مناسك الحج

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أنه "بمجرد الانتهاء من مرحلة التسجيل للراغبين في حج هذا العام، ستبدأ المرحلة الثانية".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أن "المرحلة الثانية تقضي بإرسال رسائل للمشتركين، لتأكيد طلبهم وإعادة فتح البوابة الإلكترونية لهم لاستكمال إجراءاتهم".

وأشار هشام سعيد أنه "سيجري استعراض الباقات المطروحة وحزم الخدمات وجودتها، ليتم بعدها التسكين المبدئي، وفق الضوابط الصحية وحالات التحصين والفئات العمرية وخلافه"، مؤكدا أنه "في المرحلة الثانية سيتم تأكيد المشتركين على الباقات المختارة لاستكمال عمليات إصدار تصاريح الحج وأداء المناسك".