السعودية: المرحلة المقبلة ستكون كارثية

فيما سجلت السعودية اعلى معدلات الاصابة بفايروس كورونا يوم الثلاثاء فقد أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، أن المرحلة المقبلة لأزمة فيروس كورونا المستجد "ستكون الأصعب في المملكة بل في العالم"، محذرا من أن عدد الإصابات في البلاد قد يبلغ 200 ألف حالة.

مرحلة حرجة

وأوضح الربيعة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن "المرحلة المقبلة كما قال خادم الحرمين الشريفين (العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز) ستكون أكثر صعوبة على مستوى العالم".

وأفاد الربيعة بأن 4 دراسات خاصة بأزمة فيروس كورونا في السعودية توقعت وصول الإصابات بمرض إلى حصيلة تتراوح من 10 آلاف إلى 200 ألف خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف: "للأسف البعض لم يطبق شعار كلنا مسؤول... نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية مجتمعنا".

وشدد وزير الصحة السعودي على أن عدم الالتزام بالتعليمات سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات بـفيروس كورونا.

وذكر أن القيادة السعودية خصصت 7 مليارات إضافية ليكون ما تم رصده حتى الآن 15 مليار ريال لمواجهة فيروس كورونا، معتبرا أن سلطات بلاده "كانت سباقة عالميا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية"

اعلى معدلات الاصابة

في الاثناء أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، رصد 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي في المملكة، بعد أن كان هذا المعدل 138 حالة أمس الاثنين.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 272 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2795 مصابا (منها 2139 حالة نشطة) بعد أن كانت على مستوى 2523 أمس الاثنين.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ويشير إلى زيادة حادة في عدد الحالات المسجلة مقارنة مع الأيام السابقة، حيث سجل يوم 1 أبريل 157 إصابة، وفي 2 أبريل 165، وفي 3 أبريل 154، وفي 4 أبريل 140، وفي 5 أبريل 206، وفي 6 أبريل 138 حالة.

وفي غضون ذلك، أفاد العبد العالي بتسجيل 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض في البلاد، مبينا أن العدد العام للمتوفين وصل بذلك إلى 41.

كما ذكر أنه تم رصد 43 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالفيروس، وبلغت حصيلة المتعافين 615 شخصا.