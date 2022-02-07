السعودية.. "النيابة العامة" تتوعد الموظفين الذين ينشرون أي معلومة سرية

اعتبرت "النيابة العامة" السعودية، أن نشر أي معلومة سرية أو وثيقة سرية، من قبل أي موظف عام، حتى بعد خروجه من الخدمة، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة، محذرة

وحذرت "النيابة العامة" السعودية، على حسابها في "تويتر"، من أنه "يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين. وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة".

وعبر "إنفوغرافيك"، أشارت النيابة العامة إلى أنه "المقصود بالوثائق السرية، هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها، سواء انتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها".

ولفتت إلى أنه "يقصد بالمعلومات السرية، كل ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها".