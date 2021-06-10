السعودية.. انطلاق أعمال مؤتمر "إعلان السلام في افغانستان"

انطلق، اليوم الخميس، في مكة المكرمة، المؤتمر الإسلامي "إعلان السلام في أفغانستان"، الذي يجمع كبار المسؤولين والعلماء من أفغانستان وباكستان.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية "تستضيف رابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة، المؤتمر الإسلامي "إعلان السلام في أفغانستان"، الذي يجمع للمرة الأولى على طاولة واحدة كبار علماء أفغانستان وباكستان، في منجز تاريخي موحد نحو تحقيق المصالحة بين الفئات المتقاتلة لإنهاء الاقتتال، وترسيخ دعائم السلام في أفغانستان، وذلك برعاية ودعم من السعودية"