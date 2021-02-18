السعودية: انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، إنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز تلقي اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي".

وأشارت إلى أن ذلك سيكون حسب الفئات المستهدفة.

تجدر الإشارة إلى أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد - 19" بدأ في المملكة العربية السعودية يوم 17 ديسمبر 2020.

وقال وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية، عبد الله عسيري، إن إقبال المواطنين على التسجيل سجل قفزة مع تلقي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان، للقاح، مبينا أن العدد وصل إلى 2 مليون طلب، فيما تستهدف الوزارة الانتهاء من تلقيح 26 مليون مواطن آخر بنهاية 2021.