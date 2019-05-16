السعودية: ايران أعطت الأوامر للحوثيين لمهاجمة منشآتنا النفطية

اتهمت السعودية الخميس، إيران بإعطاء الأوامر للمتمردين اليمنيين بمهاجمة منشآتها النفطية قرب الرياض بطائرات دون طيار، بحسب ما أعلن نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

وكتب الأمير خالد وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز في تغريدة على تويتر: “ما قامت بهالمليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم ارهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة ارامكو السعودية، يؤكد على انها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران”.

وأضاف أن “ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية”

من جهته، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في تغريدة إن “الحوثي يؤكد يوماً بعد يوم بأنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران”.

واتهم الجبير الحوثيين بأنهم “جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة”.

وتعرّضت محطّتا ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية إلى هجوم بطائرات دون طيار الثلاثاء، ما أدى الى إيقاف ضخ النفط فيه.

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنّهم استهدفوا “منشآت حيوية سعودية” بسبع طائرات دون طيار مشيرين إلى أن “هذه العملية العسكرية الواسعة رد على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا”.