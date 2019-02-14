السعودية تأسف لإدراجها ضمن قائمة أوروبا السوداء لتمويل الإرهاب

نشرت صورة سلبية عن السعودية في الغرب بعد اغتيال خاشقجي وحرب اليمن

قال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إن المملكة أعربت عن أسفها لقرار المفوضية الأوروبية بإدراجها ضمن قائمة الدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ونقل البيان عن وزير المالية، محمد الجدعان، قوله "إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعدّ أولوية استراتيجية، وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف".