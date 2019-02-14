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السعودية تأسف لإدراجها ضمن قائمة أوروبا السوداء لتمويل الإرهاب

السعودية تأسف لإدراجها ضمن قائمة أوروبا السوداء لتمويل الإرهاب
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