السعودية تؤكد موقفها الثابت الداعم للسودان وشعبه

أكدت السعودية، موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره، وتحقيق آماله في الحرية والعدالة والسلام .

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة لدى جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، أمام مجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في جنيف، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية”واس” اليوم الأربعاء.

وقال الواصل إن المملكة ” ترحب بالحوار البناء بين الأطراف السودانية لاستعادة المؤسسات الانتقالية كافة”، داعيا “المجتمع الدولي إلى أن يسهم بشكل إيجابي في إرساء دعائم الاستقرار والسلم والأمن

في السودان ودعم جهوده لتنفيذ التوصيات التي قبلها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تعد الوسيلة المثلى للتعاطي مع حالة حقوق الإنسان في السودان الشقيق”.

وشدد مندوب المملكة “على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره، في سبيل الوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمته”.