السعودية تبدأ استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية الاحد، بدء استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من يوم الإثنين، ضمن ضوابط وشروط ابرزها تلقي المعتمر للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة انه سيجري استقبال المعتمرين بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريًّا.

وأوضحت أن إصدار التصاريح للراغبين في اداء العمرة سيجري من خلال تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا"، مع تبني "منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة".

وقال نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح بن سليمان مشاط التحصين ضد فيروس كورونا "سيكون شرطًا أساسيًّا لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي".

واوضح انه سيتم التأكد من هذا الشرط "وفق ما يظهره تطبيق «توكلنا» لفئات التحصين الثلاث (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فايروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) لجميع الفئات العمرية المحصنة لمعتمري الداخل.

أما بخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة، فقال مشاط انه "يجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر ضمن مسوغات طلب أداء المناسك مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة".