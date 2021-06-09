السعودية تبدأ مناورة مشتركة مع قوات برية أمريكية

أعلنت وكالة أنباء السعودية الرسمية "واس"، الثلاثاء، رسميا، انطلاق مناورة "مخالب الصقر 4" المشتركة مع القوات البرية الأمريكية.

وأوردت أن التمرين انطلق بالمنطقة الشمالية الغربية في المملكة، و"يهدف لتوثيق العلاقات العسكرية"، دون إشارة إلى عدد المشاركين فيه أو مدته.

وأضافت أن التمرين يهدف لـ"تبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية".

وفي 18 آذار/ مارس الماضي، انطلقت النسخة الثالثة من المناورة بالمنطقة والقوات ذاتها، لمدة أسبوع، بأهداف مماثلة، بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية حينها.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2020، انطلقت النسخة الثانية من المناورة أيضا بمشاركة القوات البرية الأمريكية.

وعادة ما تشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما تنفيه إيران.