السعودية تبلغ الأمم المتحدة: سنقدم قتلة خاشقجي للعدالة

بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان

أبلغت السعودية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، أنها تحقق في قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول الشهر الماضي، بهدف تقديم الجناة للعدالة.

وقال بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، الذي قاد وفد الحكومة خلال مراجعة اعتيادية لسجلها، خلال كلمة أمام المجلس إن العاهل السعودي الملك سلمان أمر النائب العام “بالتحقيق في قضية خاشقجي بحسب القوانين المعمول بها وتقديم الجناة للعدالة”